Son dakika haberi: Deterjan yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Gelen son dakika haberine göre Aksaray'da deterjan yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Aksaray'da deterjan yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Aksaray-Adana kara yolu Tacin Mahallesi yakınlarında seyreden Faruk Basak (40) idaresindeki 33 AFA 324 plakalı deterjan yüklü tırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören sürücü Basak tırı emniyet şeridine çekerek durdurdu.

Kendi imkanlarıyla yangını söndüremeyen Basak'ın bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü.

Tırda hasara yol açan yangın nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol yeniden açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut