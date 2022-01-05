Aksaray'da defineciler kazı başında detektörle suçüstü yakalandı

AKSARAY (İHA) - Aksaray'da kaçak kazı yapan definecilere yönelik operasyon düzenleyen jandarma, 3 kişiyi detektörle birlikte kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Operasyon, Aksaray'ın merkeze bağlı Akhisar köyü sınırlarındaki dağlık arazide gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, 3 şahsın köyün dağlık alanında kaçak kazı yaparak define aradığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, 3 şahsı takibe aldı. Bir süre yapılan teknik ve fiziksel takip sonucu R.A., A.K. ve Ş.K. isimli 3 şahsın kaçak kazı yaptığını delillerle tespit eden jandarma operasyon düzenledi. Şüpheli 3 kişi detektörle birlikte kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kültürel mirasımızı korumak amacıyla titiz ve gayretli çalışmalarımıza devam edilecektir" denildi. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - AKSARAY

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