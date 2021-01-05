Aksaray'da define arayan 4 kişi suçüstü yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Aksaray'da define arayan 4 kişi suçüstü yakalandı

05.01.2021 17:05 | Son Güncelleme: 05.01.2021 17:08
Aksaray'da define arayan 4 kişi suçüstü yakalandı

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde define arayan 4 kişi gözaltına alındı.

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde define arayan 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yıldırımlar köyü Kaleiçi mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, bölgeye düzenlendiği operasyonda A.G, L.A, C.A ve N.U'yu suçüstü yakaladı.

Şüpheliler kazı malzemeleriyle gözaltına alınırken üst aramalarında kaçak kazıdan çıktığı değerlendirilen Helenistik Dönem'e ait 4 süs eşyası bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Donald Trump Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Enis Arıkan Bülent Ersoy Demet Özdemir Seren Serengil
Spor Fatih Terim Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kız Kaza Elazığ Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aksaray'da define arayan 4 kişi suçüstü yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.1.2021 17:11:30. #1.15#
title