Define ararken göçük altında kalan kişi öldü

AKSARAY (AA) - Aksaray'da define aramak için yaptığı kaçak kazıda oluşan göçüğün altında kalan kişi yaşamını yitirdi.

Topakkaya Beldesi Fatih Mahallesi'nde dağlık arazide Bayram Abay'ın (54) define aramak için açtığı tünelde göçük oluştu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasının ardından Abay, sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Abay, hayatını kaybetti.

Görgü tanığı Osman Taş, gazetecilere, bağıran bir insan sesi duyduklarını hemen o yöne doğru gittiklerini söyledi.

Durumu polis ekiplerine bildirdiğini belirten Taş, "Vatandaşı tanımıyoruz. Gelmiş bu yağmurda burayı kazıyormuş. Göçük olunca altında kalmış. Niye kazdığını anlayamadık." ifadelerini kullandı.