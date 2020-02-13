Aksaray'da darp ve zorla senet imzalatma iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı

13.02.2020 16:14 | Son Güncelleme: 13.02.2020 16:20

Aksaray'da bir kişiyi darbedip zorla 300 bin liralık senet imzalattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 10 Şubat'ta, Selçuklu Mahallesi'nde oturan Ali S'nin, markete alışverişe gittiği sırada darbedilerek zorla otomobile bindirilmesi, parasının ve cep telefonunun gasbedilmesi ve silah tehdidiyle zorla 300 bin liralık senet imzalattırılması üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından operasyon yapan ekipler, olaya karıştığı öne sürülen A.H, H.S, Ş.H, T.H. ve G.E'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.H, Ş.H. ve T.H, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Kaynak: AA