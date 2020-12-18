Aksaray'da cuma namazı kapalı spor salonlarında kılındı
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Aksaray'da cuma namazı kapalı spor salonlarında kılındı

18.12.2020 14:07 | Son Güncelleme: 18.12.2020 14:10
Aksaray'da cuma namazı kapalı spor salonlarında kılındı

Aksaray'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında camilerdeki yoğunluğun önüne geçilmesi amacıyla, belirlenen kapalı spor salonlarında cuma namazı kılındı.

Aksaray'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında camilerdeki yoğunluğun önüne geçilmesi amacıyla, belirlenen kapalı spor salonlarında cuma namazı kılındı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında havaların soğuması nedeniyle cuma namazlarında camilerde yoğunluğun önüne geçmek için Aksaray Spor Salonu ve Dağılgan Spor Salonu'nda cuma namazı eda edildi.

Aksaray Belediyesi ekipleri namaz kılınacak spor salonlarının önünde maske dağıttı.

Namaz kılmak için spor salonlarına gelen cemaatin ateşi ölçüldü ve dezenfektan kullanarak salonlara girişine izin verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

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