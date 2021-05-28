Aksaray'da çorba evleri yoğun ilgi görüyor
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Aksaray'da çorba evleri yoğun ilgi görüyor

Aksaray'da çorba evleri yoğun ilgi görüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Aksaray Belediyesi'nin Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanında ve Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerine hayata geçirdiği çorba evleri yoğun ilgi görüyor.

Aksaray Belediyesi'nin Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanında ve Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerine hayata geçirdiği çorba evleri yoğun ilgi görüyor.

Çorba evlerinde ikramlar sabahın erken saatlerinde başlayarak günün ilerleyen saatlerine kadar devam ediyor. Aksaray Belediyesi ekiplerince hijyenik ortamlarda titizlikle yapılan çorbalar ücretsiz olarak hasta yakınlarına, sağlık çalışanlarına ve orada bulunan vatandaşlara ücretsiz olarak ikram ediliyor. Vatandaşların içini ısıtan bir proje olan Çorba Evleri projesi ile her gün yaklaşık bin 500 vatandaşa çorba ikram edildiğini belirten Belediye Başkanı Evren Dinçer, mobil çorba aracı ve mobil lokma aracı ile de şehrin birçok noktasında vatandaşlara ücretsiz olarak ikramlarda bulunduklarını belirtti. Yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Evren Dinçer, "Sabahın erken saatlerinde işe giden, hastaneye giden ya da herhangi bir sebeple dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşlarımıza ücretsiz olarak çorba ikramında bulunuyoruz. Biz Belediyeciliğin sadece yol yapmak kaldırım yapmaktan ibaret olmadığının farkındayız. Vatandaşlarımızın yüzünü sabahın erken saatlerinde başlayarak tebessüm ettirmek bizim için en büyük kazanım" dedi. - AKSARAY

Aksaray'da çorba evleri yoğun ilgi görüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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