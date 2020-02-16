Aksaray'da çıkan bıçaklı kavga: 2 yaralı
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Aksaray'da çıkan bıçaklı kavga: 2 yaralı

Aksaray'da çıkan bıçaklı kavgada biri çocuk 2 kişi yaralandı.

16.02.2020 18:04 | Son Güncelleme: 16.02.2020 18:04
Aksaray'da çıkan bıçaklı kavga: 2 yaralı

'da çıkan bıçaklı kavgada biri çocuk 2 kişi yaralandı.

Ereğlikapı Mahallesi'ndeki İkizler Parkı'nda M.Ş. (19), D.Ç (16) ve isimleri belirlenemeyen Afgan uyruklu olduğu iddia edilen iki kişi, tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Afgan uyruklu kişiler, bıçakla Şahin ve Çelik'i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Polis şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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