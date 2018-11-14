Aksaray'da Çiftçilere Eğitim

Aksaray Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından örtü altı sebze yetiştiriciliği yapan çiftçilere yönelik sebzelerde hastalık ve zararlılarına karşı eğitim ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Merkeze bağlı Gücünkaya köyünde gerçekleştirilen eğitim programında üreticilerle görüşen Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav, köylerde örtü altı yetiştiriciliğinin yaygınlaştığını söyledi.

Bitkisel üretimin teşviki ve hazırlanan projelerle üreticilerin bu alanda kendilerini geliştirdiğini kaydeden Saklav, "Sebze yetiştiriciliğinde verim ve kaliteyi en üst seviyeye çıkarabilmek amacı ile ürünlerimize arız olan hastalık ve zararlılar ile mücadele etmemiz gerekiyor. Bu mücadeleyi gerçekleştirirken de hastalık ya da zararlıları tanıyıp ona göre mücadele edilmelidir. Bu amaçla üreticilerimize yönelik bu tür eğitim ve bilgilendirme programları düzenliyoruz." dedi.

30 çiftçinin katıldığı eğitim programında konu uzmanı teknik personeller tarafından sebze hastalık ve zararlıları ile ilgili bilgilendirmeler yaparak mücadele yöntemleri anlatıldı.