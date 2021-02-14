Aksaraylı çiçekçiler, '14 Şubat'ta sağlık çalışanlarını unutmadı
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Aksaraylı çiçekçiler, '14 Şubat'ta sağlık çalışanlarını unutmadı

14.02.2021 13:09 | Son Güncelleme: 14.02.2021 13:21
Aksaraylı çiçekçiler, '14 Şubat'ta sağlık çalışanlarını unutmadı

AKSARAY'da çiçekçiler '14 Şubat Sevgililer Günü'nde siparişlere yetişmeye çalışırken, koronavirüs ile mücadele veren sağlık çalışanlarını da unutmadı.

AKSARAY'da çiçekçiler '14 Şubat Sevgililer Günü'nde siparişlere yetişmeye çalışırken, koronavirüs ile mücadele veren sağlık çalışanlarını da unutmadı. Çiçekçiler, yoğunluğun arasında hastaneye gidip, sağlık çalışanlarına çiçek hediye etti.

'Sevgililer Günü'nün koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına denk gelmesi nedeniyle sabah erken saatlerde mesaiye başlayan çiçekçiler, en çok satışı, online ve telefon üzerinden yapıyor. Çiçekçiler, yoğunluğun arasında koronavirüs ile etkin mücadele yürüten sağlık çalışanlarını da unutmadı. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine gidip, koronavirüste yoğun mücadele veren sağlık çalışanlarına çiçek hediye etti. 

Hastaneye hasta getirdikten sonra çiçek hediyesiyle karşılaşan 112 Acil Servisi'nde görevli  Rumesya Ayşe Güden, "Hastaneye acil servisine hastayı teslim edip, tekrar merkezimize geçerken esnafımız bize bu özel günde gül hediye etti. Böyle bir hediye için çok teşekkür ediyorum. Bu gülü 14 Şubat için değil de, sağlığa şiddete dikkat çekmek için alıyorum ve sağlığa şiddete hayır diyorum ve esnafımızın bu ince davranışından dolayı teşekkür ediyorum" dedi. 

Sevgililer Günü nedeniyle sipariş yoğunluğu yaşadıklarını belirten Emrah Bilgin, "Pandemi döneminde bu ilgi bizi sevindirdi. Yoğun ilgiden dolayı geceden bu yana 120 çiçek hazırladık. Bu hazırladığımız çiçekleri vatandaşların adreslerine teslim edeceğiz ve bu gün çiçekleri ile sevgileri buluşturacağız. Şehrimizde annelere orkide, eşler ise gül demeti tercih ediyor. Bu özel günde sağlık çalışanlarına da gül hediye ettik. Bu pandemi döneminde sağlıkçılar bizim için çok önemli" dedi.  


Aksaraylı çiçekçiler, '14 Şubat'ta sağlık çalışanlarını unutmadı
Aksaraylı çiçekçiler, '14 Şubat'ta sağlık çalışanlarını unutmadı
Aksaraylı çiçekçiler, '14 Şubat'ta sağlık çalışanlarını unutmadı
Aksaraylı çiçekçiler, '14 Şubat'ta sağlık çalışanlarını unutmadı
Aksaraylı çiçekçiler, '14 Şubat'ta sağlık çalışanlarını unutmadı
Aksaraylı çiçekçiler, '14 Şubat'ta sağlık çalışanlarını unutmadı
Aksaraylı çiçekçiler, '14 Şubat'ta sağlık çalışanlarını unutmadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan ALTUNTAŞ

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