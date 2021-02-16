Aksaray'da çiçek açan ağaç kar altında kaldı

AKSARAY'da dün akşam başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Erken çiçek açan kayısı ağaçlarında kar altında kaldı.

Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Bazı mahallelerde kar kalınlığı yaklaşık 15 santimetreye ulaştı. Kar yağışının ardından ara sokaklarda otomobillerin ve ağaçların üzerleri beyaza büründü. Hava sıcaklığı eksi 2,5 dereceyi gösterdi. Aksaray Belediyesi ve karayolları ekipleri gece boyunca yollarda kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. Belediye ekipleri duraklar ile kaldırımlardaki biriken karları da temizledi. Öte yandan şubat ayı başından bu yana sıcak giden havva sıcaklığı nedeniyle çiçek açan kayısı ağaçlarında kar altında kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı