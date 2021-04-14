AKSARAY'DA ÇEKİLEN 'YUNUS EMRE İÇİN SÖYLE' KLİBİ İLGİ GÖRÜYOR

CUMHURBAŞKANLIĞI tarafından 2021 yılının 'Yunus Emre ve Türkçe Yılı' olarak genelgeyle ilan edilmesinin ardından 'Yunus Emre için Söyle' parçasının Aksaray'da 49 turistik ve tarihi mekanda sanatçılar tarafın seslendirilmesi ile hazırlanan klibi sosyal medyada beğeni topluyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI tarafından 2021 yılının 'Yunus Emre ve Türkçe Yılı' olarak genelgeyle ilan edilmesinin ardından 'Yunus Emre için Söyle' parçasının Aksaray'da 49 turistik ve tarihi mekanda sanatçılar tarafın seslendirilmesi ile hazırlanan klibi sosyal medyada beğeni topluyor.

Türk dili ve kültürünün en önemli şahsiyetlerinden Yunus Emre'nin vefatının 700'üncü yıl dönümü olması nedeniyle Cumhurbaşkanlığı yayımladığı genelgeyle 2021 yılını 'Yunus Emre ve Türkçe Yılı' olarak ilan etmesinin ardından, UNESCO tarafından da anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alındı.

Aksaray Valiliği, Yunus Emre'nin sevgisini bütün Türkiye ve dünyaya duyurmaya çalışıyor. Aksaray'ın Yunus Emre ve Türkçe yılı etkinlikleri kapsamında birçok projeye ev sahipliği yapacağını belirten Vali Aydoğdu, Valilik olarak Yunus Emre ve Türkçe yılı ile ilgili birçok etkinlik düzenleyeceğiz. Bu çalışmalardan birisi de 'Yunus Emre için Söyle' parçasını Aksaray'da 49 turistik ve tarihi mekanda, sanatçılar eşliğinde dile getirirken, Yunus Emre'mizin sevgisini Aksaray dan bütün Türkiye ve dünyaya duyurmaya çalıştık dedi.

Yunus Emre'nin evrensel düşüncesinde insan merkezli sevgi ve hoşgörü anlayışının hakim olduğunu ifade eden Vali Aydoğdu şöyle dedi

Gerçekten sevgi çok önemli. Kainatın yaratılış sebebi de sevgidir. Sevginin olduğu yerde önyargı, ötekileştirme, ayrıştırma ve şiddet olmaz. Bugün toplumların yaşadığı bütün hastalıkların çözümü sevgidir. Onun için sevgiyi bir hal dili haline getirip Yunus Emre'nin de dediği gibi yaratılanı severiz yaratandan ötürü düsturunu kendi hayatımıza düstur edinerek Aksaray'dan bütün Türkiye ve dünyaya bir sevgi dilini göndereceğiz.

Birçok ünlü sanatçı tarafından seslendirilen güftesi Yunus Emre'ye ait olan 'Gel Gör Beni Aşk Neyledi' tasavvufi eseri, valiliğin sosyal medya hesaplarından paylaşılırken, yapılan çalışma büyük beğeni topladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı