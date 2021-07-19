Aksaray'da çarşı pazarda Arefe günü yoğunluğu
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Aksaray'da çarşı pazarda Arefe günü yoğunluğu

Aksaray'da çarşı pazarda Arefe günü yoğunluğu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kurban Bayramı Arefesinde alışveriş için dışarı çıkan vatandaşlar çarşı pazara akın etti.

Kurban Bayramı Arefesinde alışveriş için dışarı çıkan vatandaşlar çarşı pazara akın etti.

Aksaray'da Kurban Bayramı için öncelikle giyim ve diğer ihtiyaç alışverişine çıkan vatandaşlar çarşıda yoğunluk oluşturdu. Kıyafet almak isteyen vatandaşlar mağazalara akın ederken, marketlerde de alışveriş yoğunluğu yaşanıyor. Bayram alışverişini son güne bırakan vatandaşlar Arefe gününde çarşıları doldururken özellikle giyim mağazalarında oluşan yoğunluk dikkat çekti. Aksaray'da 38 dereceye varan hava sıcaklığına aldırmadan çarşıya akın eden vatandaşlar alışverişini yaptı. Giyim mağazalarında çalışan elemanlar hızla boşalan rafları doldurdu.

Giyim sektöründe 49 yıldır hizmet veren 62 yaşındaki esnaf Mustafa Köse, "1965 yılından beri bu çarşıdayız. Önce babam daha sonra ben, daha sonra benim oğlum, daha sonra da torunum devam edecek inşallah. Yine bir bayram Arefesindeyiz. Bayramı yaşıyoruz, yaşayacağız. Pandemi dolayısıyla geçtiğimiz yıl biraz sıkıntılı oldu. Ramazan Bayramı da buna dahil. Şimdi inşallah normale binerek işimize gücümüze devam edeceğiz" dedi.

Kent genelinde bayram yoğunluğu halen devam ediyor. - AKSARAY

Aksaray'da çarşı pazarda Arefe günü yoğunluğu
Aksaray'da çarşı pazarda Arefe günü yoğunluğu
Aksaray'da çarşı pazarda Arefe günü yoğunluğu
Aksaray'da çarşı pazarda Arefe günü yoğunluğu
Aksaray'da çarşı pazarda Arefe günü yoğunluğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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