Aksaray'da "Çanakkale'den Afrin'e Mehmetçik Sergisi"

Aksaray Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin karakalem ve yağlı boya resimlerinden oluşan "Çanakkale'den Afrin'e Mehmetçik Sergisi" düzenlenen törenle açıldı.

Aksaray Valisi Aykut Pekmez, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'ndaki açılışta, yapılan etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederek, öğrencileri tebrik etti.

Türk ordusunun dünü ve bugün ulaştığı modern silah ve askeri teçhizatlarının resimlerle anlatıldığını ifade eden Vali Pekmez, vatandaşları 2 gün boyunca açık kalacak sergiyi gezmeleri tavsiyesinde bulundu.

Konuşmanın ardından 15 Temmuz darbe girişimine karşı gelen vatandaşlar, 15 Temmuz demokrasi şehitleri, iç güvenlik şehitlerinin resimleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütlerine yönelik Afrin'de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nı anlatan 70'e yakın karakalem ve yağlı boya eserlerden oluşan sergi gezildi.