Aksaray'da çalınan otomobil Niğde'de ele geçirildi
Aksaray'da çalınan otomobil, şüphelisiyle Niğde'de yakalandı.
03.06.2020 19:46 | Son Güncelleme: 03.06.2020 19:50
Aksaray'da çalınan otomobil, şüphelisiyle Niğde'de yakalandı.
Aksaray Emniyet Müdürlüğüne çalıntı ihbarı yapılan 34 AK 3521 plakalı otomobil, Kayseri-Adana çevre yolunda plaka takip sistemine takıldı.
Bölgeye sevk edilen Niğde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan sürücü kaçtı.
Yakalanacağını anlayan sürücü, aracını çevre yolunda durdurarak, ormanlık alana doğru kaçtı. Şüpheli M.E, ekiplerce gözaltına alındı.
Kaynak: AA