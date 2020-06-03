Aksaray'da çalınan otomobil Niğde'de ele geçirildi
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Aksaray'da çalınan otomobil Niğde'de ele geçirildi

Aksaray'da çalınan otomobil, şüphelisiyle Niğde'de yakalandı.

Aksaray'da çalınan otomobil Niğde'de ele geçirildi
03.06.2020 18:19 | Son Güncelleme: 03.06.2020 18:19

Aksaray'da çalınan otomobil, şüphelisiyle Niğde'de yakalandı.

Aksaray Emniyet Müdürlüğüne çalıntı ihbarı yapılan 34 AK 3521 plakalı otomobil, Kayseri-Adana çevre yolunda plaka takip sistemine takıldı.

Bölgeye sevk edilen Niğde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan sürücü kaçtı.

Yakalanacağını anlayan sürücü, aracını çevre yolunda durdurarak, ormanlık alana doğru kaçtı. Şüpheli M.E, ekiplerce gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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