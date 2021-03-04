Aksaray'da birer mahalle ve cadde ile 7 sokak yarından itibaren karantinaya alınacak
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Aksaray'da birer mahalle ve cadde ile 7 sokak yarından itibaren karantinaya alınacak

04.03.2021 17:43 | Son Güncelleme: 04.03.2021 17:46
Aksaray'da birer mahalle ve cadde ile 7 sokak yarından itibaren karantinaya alınacak

Aksaray'da birer mahalle ve cadde ile 7 sokakta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yarın karantina başlatılacak.

Aksaray'da birer mahalle ve cadde ile 7 sokakta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yarın karantina başlatılacak.

İl Hıfzıssıhha Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, Kurulun Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında toplandığı bildirildi.

Toplantıda, merkez ilçe Somuncubaba Mahallesi'nin tamamında, Büyük Bölcek Mahallesi Şehit Mehmet Ali Demir Caddesi'nde, Bahçesaray Mahallesi 8520, Fatih Mahallesi 4129, Küçük Bölcek Mahallesi 2680, Kılıçaslan Mahallesi 1319, Ereğlikapı Mahallesi 1476, ve Coğlaki Mahallesi 1216-1232 sokaklarında vaka sayısındaki artış sebebiyle yarın saat 08.00'den, 10 Mart Çarşamba saat 08.00'e kadar giriş-çıkışların yasaklanmasına ve 5 gün boyunca sokağa çıkma yasağı getirilmesine karar verildiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

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