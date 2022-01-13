Aksaray'da "Bir Oyuncak ile Mutlu Çocuklar Projesi" ile öğrencilere hediye verildi

Eskil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün başlattığı "Bir Oyuncak ile Mutlu Çocuklar Projesi" kapsamında anaokulu öğrencilerine hediye verildi.

Eskil İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Kılıçer ve beraberindekiler Şabanlı İlkokulunu ziyaret ederek anaokulu öğrencileriyle sohbet etti.

Kılıçer, AA muhabirine, proje kapsamında okulları ziyaret ettiklerini böylelikle öğrencilerle bir araya geldiklerini söyledi.

Her hafta bir okulu ziyaret ettiğini belirten Kılıçer, "Özellikle ilçemize bağlı köy okullarını ziyaret ediyorum. Proje kapsamında alınan oyuncakları öğrencilerimize veriyorum. Mutluluklarına şahit olmak bizleri çok sevindiriyor. Bu gibi projeler ilçemizde artarak devam edecek." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kılıçer, öğrencilere hediyelerini verdi.

AA / Hacı Özkan - Son Dakika Haberleri

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