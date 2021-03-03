Aksaray'da bir köy yarından itibaren karantinaya alınacak
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Aksaray'da bir köy yarından itibaren karantinaya alınacak

03.03.2021 15:33 | Son Güncelleme: 03.03.2021 15:36
Aksaray'da bir köy yarından itibaren karantinaya alınacak

Aksaray'da merkeze bağlı Çavdarlılar köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yarın karantina başlatılacak.

Aksaray'da merkeze bağlı Çavdarlılar köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yarın karantina başlatılacak.

İl Hıfzıssıhha Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, Kurulun Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında toplandığı bildirildi.

Toplantıda, merkeze bağlı Çavdarlı köyünde yarın saat 08.00'den 9 Mart Salı günü saat 08.00'e kadar giriş-çıkışların yasaklanmasına ve 5 gün boyunca sokağa çıkma yasağı getirilmesine karar verildiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

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