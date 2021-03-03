Aksaray'da bir köy yarından itibaren karantinaya alınacak
03.03.2021 15:33 | Son Güncelleme: 03.03.2021 15:36
Aksaray'da merkeze bağlı Çavdarlılar köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yarın karantina başlatılacak.
Aksaray'da merkeze bağlı Çavdarlılar köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yarın karantina başlatılacak.
İl Hıfzıssıhha Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, Kurulun Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında toplandığı bildirildi.
Toplantıda, merkeze bağlı Çavdarlı köyünde yarın saat 08.00'den 9 Mart Salı günü saat 08.00'e kadar giriş-çıkışların yasaklanmasına ve 5 gün boyunca sokağa çıkma yasağı getirilmesine karar verildiği belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut