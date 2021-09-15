Kız kardeşiyle gördüğü genci boş alana çağırıp darbetti! O anlar güvenlik kamerasında - Haberler
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Kız kardeşiyle gördüğü genci boş alana çağırıp darbetti! O anlar güvenlik kamerasında

AA - Haberler | 3. Sayfa
Kız kardeşiyle gördüğü genci boş alana çağırıp darbetti! O anlar güvenlik kamerasında

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde bir kişinin, sosyal medyada kız kardeşiyle gezerken videosunu gördüğü genci darbetmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sultanhanı 1. Alaaddin Keykubat Anadolu Lisesi 1. sınıf öğrencisi S.B. (15), 9 Eylül'de, erkek arkadaşı İ.S.N. ile birlikte gezdiği anın görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Videoyu gören S.B'nin ağabeyi İ.B. (31), İ.S.N'yi okulun yanındaki boş alana çağırdı. İ.S.N'yi darbeden İ.B, daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

YERE YATIRIP TEKMELEDİ

Bir marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde İ.B. ile İ.S.N'nin bir süre konuştuğu ve ardından İ.B'nin İ.S.N'ye defalarca vurduğu, yere yatırarak tekmelediği yer alıyor.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDI

Öte yandan İ.B'nin Sultanhanı İlçe Emniyet Müdürlüğünce gözaltına alındığı ve çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

AA / Zekeriya Karadavut - Son Dakika Haberleri
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