Bir kişi tartıştığı karısı ve çocuğunu bıçakla yaraladı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da bir kişi tartıştığı eşi ve çocuğunu bıçakla yaralayarak kaçtı.

Yüksel Ö. (47), Çeğirdiğin Mahallesi 1053. Sokak'taki evlerinde eşi Döndü Ö. (45) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yüksel Ö, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla eşi Döndü Ö. ve kavgayı ayırmaya çalışan kızı Amine Ö'yü (16) yaraladı.

Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Döndü Ö. ile kızı Amine Ö'yü Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Döndü Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kaçan Yüksel Ö'yü yakalamak için çalışma başlattı.