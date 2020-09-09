Aksaray'da bir hayırsever İmam Hatip Ortaokuluna uygulama camisi yaptıracak Aksaray'da bir hayırsever tarafından İmam Hatip Ortaokuluna uygulama camisi yaptırılacak.

Aksaray'da bir hayırsever tarafından İmam Hatip Ortaokuluna uygulama camisi yaptırılacak.

İş insanı Mehmet Coşkun tarafından yaptırılacak caminin protokolü Vali Hamza Aydoğdu, Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ve hayırseverin katılımıyla düzenlenen törenle imzalandı.

Törende konuşan Vali Aydoğdu, Coşkun'a teşekkür ederek, "Allah hayrınızı kabul etsin. Allah'ın bize verdiği sınırlı bir ömür var. Hepimiz bu dünyada vazifemizi yapıp gideceğiz. Ama bu tür yaptığımız hayırlar ve eserler kıyamete kadar bizim adımızı yaşatacak. Ne mutlu ki size böyle bir hizmete vesile oluyorsunuz." dedi.

Milli Eğitim Müdürü Kartal ise Aksaray-i Hafız İmam Hatip Ortaokulunda yapılacak uygulama camisine "Hafızoğlu Camii" adının verileceğini belirterek, 500 kişi kapasiteli camide vatandaşların da ibadetlerini yapabileceklerini dile getirdi.

Kaynak: AA