Aksaray'da bir evde kimyasal madde alarmıAksaray'da bir kişinin iş yerine gönderilen mektupta...
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Aksaray'da bir evde kimyasal madde alarmıAksaray'da bir kişinin iş yerine gönderilen mektupta...

Aksaray'da bir evde kimyasal madde alarmı Aksaray'da bir kişinin iş yerine gönderilen mektupta kimyasal madde çıktı.

24.11.2019 19:40 | Son Güncelleme: 24.11.2019 19:44
Aksaray'da bir evde kimyasal madde alarmıAksaray'da bir kişinin iş yerine gönderilen mektupta...

'da bir evde kimyasal madde alarmı

Aksaray'da bir kişinin iş yerine gönderilen mektupta kimyasal madde çıktı. Mektuptan çıkan kimyasal madde aile bireylerini kaşındırmaya başladı. Aile polis ekiplerine verdi. Şarbon şüphesi üzerinde duruluyor. Olay yerinde polislerin ve sağlık ekiplerinin çalışması sürüyor.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Aksaray'da bir evde kimyasal madde alarmıAksaray'da bir kişinin iş yerine gönderilen mektupta...
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