Aksaray'da bir evde kimyasal madde alarmı

24.11.2019 19:31 | Son Güncelleme: 24.11.2019 19:36

Aksaray'da bir kişiye gönderilen mektuptan kimyasal madde çıkması paniğe neden oldu.



Aksaray'da bir kişinin iş yerine gönderilen mektupta kimyasal madde çıktı. Mektuptan çıkan kimyasal madde aile bireylerini kaşındırmaya başladı. Aile polis ekiplerine haber verdi. Şarbon şüphesi üzerinde duruluyor. Olay yerinde polislerin ve sağlık ekiplerinin çalışması sürüyor. - AKSARAY

Kaynak: İHA