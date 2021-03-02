Aksaray'da bir belde yarından itibaren karantinaya alınacak
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Aksaray'da bir belde yarından itibaren karantinaya alınacak

02.03.2021 14:27 | Son Güncelleme: 02.03.2021 14:32
Aksaray'da bir belde yarından itibaren karantinaya alınacak

Aksaray'da merkeze bağlı Yenikent beldesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yarın karantina başlatılacak.

Aksaray'da merkeze bağlı Yenikent beldesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yarın karantina başlatılacak.

İl Hıfzıssıhha Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, Kurulun Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında toplandığı bildirildi.

Toplantıda, merkeze bağlı Yenikent beldesinde yarın saat 08.00'den, 8 Mart Pazartesi saat 08.00'e kadar giriş-çıkışların yasaklanmasına ve 5 gün boyunca sokağa çıkma yasağı getirilmesine karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz genelinde hafta içi günlerde akşam 21.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma 21.00-­cumartesi 05.00 saatleri arasıyla cumartesi 21.00'dan başlayıp pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'da bitecek şekilde uygulanacak. 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımız için getirilen sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltilecek. 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 10.00-­14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuklarımız ve gençlerimiz ise 14.00-­18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

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