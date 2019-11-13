Aksaray'da bıçaklı kavga: 2 yaralı
Aksaray'da çıkan bıçaklı kavgada Afgan uyruklu 2 kişi yaralandı.
Aksaray'da çıkan bıçaklı kavgada Afgan uyruklu 2 kişi yaralandı.
Kılıçaslan Mahallesi Bediüzzaman Bulvarı'nda iki grup arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine Afgan uyruklu Zabiollah Rahimi (21) ile Hamed Tajik (15) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.