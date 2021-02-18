Aksaray'da bıçaklı borç- alacak kavgası: 2 yaralı
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Aksaray'da bıçaklı borç- alacak kavgası: 2 yaralı

18.02.2021 20:36 | Son Güncelleme: 18.02.2021 20:40
Aksaray'da bıçaklı borç- alacak kavgası: 2 yaralı

alacak nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

alacak nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Taşpazar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Seyfullah Avuçtekin (25) ile arkadaşı Mustafa Aral (25) kaldırımda yürürken, karşılaştığı Serkan Ö. (26) ile borç- alacak nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Serkan Ö. bıçakla Seyfullah Avuçtekin'i sol omzundan ve Mustafa Aral'ı da sağ omuz ile sağ kolundan bıçakladı. Serkan Ö. olay sonrası kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Polis, kaçan Serkan Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı.


Aksaray'da bıçaklı borç- alacak kavgası: 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan ALTUNTAŞ

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