Aksaray'da belediyeden halka üzüm hoşafı ve ekmek ikramı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Aksaray'da belediyeden halka üzüm hoşafı ve ekmek ikramı

18.03.2021 16:07 | Son Güncelleme: 18.03.2021 16:21
Aksaray'da belediyeden halka üzüm hoşafı ve ekmek ikramı

18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla bir program düzenleyen Aksaray Belediyesi, meydanda kurduğu çadırda halka üzüm hoşafı ve ekmek dağıttı.

18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla bir program düzenleyen Aksaray Belediyesi, meydanda kurduğu çadırda halka üzüm hoşafı ve ekmek dağıttı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünde Aksaray'da da çeşitli programlar düzenlendi. Bu kapsamda Aksaray Belediyesi düzenlediği programla o dönemde yaşananları halka aktarmaya çalıştı. 15 Temmuz Milli İrade Meydanında Çanakkale türkülerinin ezgileri eşliğinde halka Çanakkale Savaşında askerlerin yediği üzüm hoşafı ve ekmekten dağıtan Aksaray Belediyesi, ayrıca o dönemin asker kıyafetlerini giyen personeliyle Çanakkale zaferi mücadelesini sergilemeye çalıştı.

Burada bir açıklama yapan Belediye Başkanı Evren Dinçer, "Bugün 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nü kutluyoruz. Bugüne kadar ülkemizin bekası, varlığı ve birliği için kan dökmüş tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Makamları cennet olsun. Gazilerimize de selam ve saygı sunuyoruz. Ülkemizde yaşamak ve Türk vatandaşı olarak bu coğrafyada hayat sürmek bir sorumluluğu; bir maliyeti ve külfeti getiriyor. Biz de tarihin her aşamasında ve safhasında bunu milletçe ödedik ve ödemeye devam edeceğiz" dedi. - AKSARAY

Aksaray'da belediyeden halka üzüm hoşafı ve ekmek ikramı
Aksaray'da belediyeden halka üzüm hoşafı ve ekmek ikramı
Aksaray'da belediyeden halka üzüm hoşafı ve ekmek ikramı
Aksaray'da belediyeden halka üzüm hoşafı ve ekmek ikramı
Aksaray'da belediyeden halka üzüm hoşafı ve ekmek ikramı
Aksaray'da belediyeden halka üzüm hoşafı ve ekmek ikramı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Hande Erçel Nükhet Duru Ferhan Şensoy İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Hakan Kutlu Hakan Özmert Halis Özkahya İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aksaray'da belediyeden halka üzüm hoşafı ve ekmek ikramı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 16:24:08. #1.16#
title