Aksaray'da bekçiye otomobiliyle çarparak yaralayan kişi serbest bırakıldı
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Aksaray'da bekçiye otomobiliyle çarparak yaralayan kişi serbest bırakıldı

Aksaray'da denetim yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp otomobiliyle kaçmaya çalışırken bekçiye çarparak yaralayan kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aksaray'da bekçiye otomobiliyle çarparak yaralayan kişi serbest bırakıldı
21.06.2020 18:15 | Son Güncelleme: 21.06.2020 18:18

Aksaray'da denetim yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp otomobiliyle kaçmaya çalışırken bekçiye çarparak yaralayan kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Büyükbölcek Mahallesi'nde dün denetim yapan polis ekiplerinden kaçmaya çalışırken otomobiliyle bekçiye çarpıp kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan zanlı Murat Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Büyükbölcek Mahallesi'nde dün denetim yapan polis ekipleri, Murat Ç'nin (33) kullandığı 68 AAG 349 plakalı otomobili durdurmak istemiş, "dur" ihtarına uymayan sürücü, otomobiliyle kaçmaya çalışırken bekçi Mehmet Kara'ya (28) çarpıp yaralamıştı.

Kovalamaca sonucu Yenimahalle'de yakalanan Murat Ç. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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