Aksaray'da balkondan düşen çocuk ağır yaralandı
Haberler » Güncel » Aksaray'da balkondan düşen çocuk ağır yaralandı - Haber

Aksaray'da balkondan düşen çocuk ağır yaralandı

Aksaray'da apartmanın üçüncü katındaki balkondan düşen çocuk ağır yaralandı.

26.11.2019 21:56 | Son Güncelleme: 26.11.2019 22:02
Aksaray'da balkondan düşen çocuk ağır yaralandı

'da apartmanın üçüncü katındaki balkondan düşen çocuk ağır yaralandı.

Mahallesi'nde, 4 katlı apartmanın 3. katında bulunan dairenin balkonuna çıkan 15 yaşındaki Rabiya Onat, dengesini kaybederek zemine düştü.

Onat'ın, yerde hareketsiz yattığını gören komşuları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralı çocuğu Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Onat'ın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et