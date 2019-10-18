Aksaray'da balkondan düşen Afganlı çocuk öldü
Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde balkondan düşen Afganistan uyruklu 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde balkondan düşen Afganistan uyruklu 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Zafer Mahallesi'ndeki apartmanın 3. katındaki dairenin balkonundan henüz belirlenemeyen nedenle zemine düşen Abdi Özbek'i fark edenler, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özbek'i Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Özbek, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.