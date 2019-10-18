Aksaray'da balkondan düşen Afganlı çocuk öldü

Aksaray'da balkondan düşen Afganlı çocuk öldü

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde balkondan düşen Afganistan uyruklu 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

18.10.2019 14:02
Aksaray'da balkondan düşen Afganlı çocuk öldü

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde balkondan düşen Afganistan uyruklu 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Zafer Mahallesi'ndeki apartmanın 3. katındaki dairenin balkonundan henüz belirlenemeyen nedenle zemine düşen Abdi Özbek'i fark edenler, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özbek'i Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Özbek, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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