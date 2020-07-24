Aksaray'da balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk öldü
Aksaray'da apartmanın 2. katındaki balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti.
24.07.2020 11:25 | Son Güncelleme: 24.07.2020 11:57
Aksaray'da apartmanın 2. katındaki balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti.
Hacılar Harmanı Mahallesi'ndeki evlerinin balkonunda oynayan 2 yaşındaki Binnaz Bağ zemine düştü.
Ağır yaralanan Bağ, 112 Acil Servis ekibince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Küçük çocuk, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA