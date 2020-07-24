Aksaray'da balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk öldü
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Aksaray'da balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk öldü

Aksaray'da apartmanın 2. katındaki balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti.

Aksaray'da balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk öldü
24.07.2020 11:25 | Son Güncelleme: 24.07.2020 11:57

Aksaray'da apartmanın 2. katındaki balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti.

Hacılar Harmanı Mahallesi'ndeki evlerinin balkonunda oynayan 2 yaşındaki Binnaz Bağ zemine düştü.

Ağır yaralanan Bağ, 112 Acil Servis ekibince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Küçük çocuk, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

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