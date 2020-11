Aksaray'da baca yangını paniğe neden oldu

Aksaray'da baca yangını paniğe neden oldu Aksaray'da gece sigara içmek için çıktığı balkonda apartman bacasının yandığını fark eden bir kişi itfaiye ekipleri ile birlikte tüm apartman sakinlerini uyandırırken bina komple tahliye edildi.

AKSARAY - Aksaray'da gece sigara içmek için çıktığı balkonda apartman bacasının yandığını fark eden bir kişi itfaiye ekipleri ile birlikte tüm apartman sakinlerini uyandırırken bina komple tahliye edildi.

Yangın gece yarısı Taşpazar Mahallesi 842 sokakta bulunan 3 katlı Akyıldız Apartmanının çatısında bulunan bacada çıktı. Edinilen bilgiye göre, zemin katta bulunan Hasan Ünal'a ait dairenin soba borusu çıkışı tıkandı. Diğer dairelerde yanan sobalardan çıkan kıvılcımların baca hattında alev oluşturmasıyla çatı kısmındaki baca yandı. Sigara içmek için çıktığı balkonda yangını fark eden apartman sakini Ömer Filikçi (34), durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yanına müdahale ederken, Ömer Filikçi de itfaiye ekiplerinin yardımı ile tüm dairelerin kapısını çalarak komşularının uyanmasını sağladı. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına alarak, yangının çıkış nedeni olan dairede çalışma başlattı. Yangın söndürüldükten sonra itfaiye ekipleri apartman sakinlerine uyarıda bulundu.

Apartmanın 2. katında oturan Şenol Sökmen, "Bizde bir gürültü ile uyandık. Bilmiyoruz yangın olmuş. Haberimiz yok yani, gürültü ile uyandık. İtfaiye gürültüsü ile uyandık. Makinelerin çalışmasıyla uyandık. Sonradan kapımızı çaldılar. İlk başta korku da yaşamadık işin doğrusu ama acaba vidanjör çalışıyor mu? Diye düşündük. Sonra bir baktık. Baya bir panik gürültü var. Dışarı balkona çıktık. İtfaiyeyi görünce ondan sonra yangın olduğunu anladık" dedi.

Yangını fark edip komşularını uyandıran Ömer Filikçi ise, "Balkona sigara içmeye çıktığımda çatıda çıkan dumanı fark ettim. Çatıya çıktım baktım. Duman çok büyük şiddetli bir şekilde çıkıyordu. Hemen itfaiye ekiplerini aradım. Sağ olsunlar geldiler müdahale ettiler. Ardından itfaiye ekipleriyle beraber bütün komşularımızı uyandırdık. Bacalarında her hangi bir duman olup olmadığını sorduk. Burası bizim binanın doğalgaz vanası burayı da kapattım. Ne olur olmaz diye, şimdi açıyorum. Çok şükür her hangi can ve mal kaybımız olmadı. İtfaiye ekibimize de teşekkür ediyorum. Her biri ayrı ayrı destek çıktılar. Komşularımızı uyandırdık. En son giriş kattaki komşumuzun bacasından kaynaklandığını fark ettik. Oraya da müdahale edildi" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YAVUZ AKKAN