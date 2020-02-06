Aksaray'da baca yangını paniğe neden oldu
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Aksaray'da baca yangını paniğe neden oldu

Aksaray'da 3 katlı apartmanın bacasında çıkan yangın paniğe neden oldu.

06.02.2020 18:52 | Son Güncelleme: 06.02.2020 18:52
Aksaray'da baca yangını paniğe neden oldu

'da 3 katlı apartmanın bacasında çıkan yangın paniğe neden oldu. daireleri boşalttı, ekipleri merdivenle yangına müdahale etti.


Yangın, Büyük Bölcek Mahallesi 2401 Sokak'taki bir apartmanın bacasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın bacasında etkili olan rüzgardan dolayı yangın çıktı. Dairelerin içine giren dumanları fark eden apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Çağrı merkezi tarafından olay yerine sağlık, ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri yolu trafiğe kapatırken, sağlık ekipleri dumandan etkilenen olup olmadığını kontrol etti. Aksaray Belediyesi Müdürlüğü ekipleri ise yangına merdiven vasıtası ile çatıya çıkarak müdahale ederken, yangın kısa sürede kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri baca yangınının rüzgardan dolayı çıktığını tespit etti. - AKSARAY

Kaynak: İHA
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