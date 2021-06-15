Aksaray'da babasının kullandığı traktörün altında kalan 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
Aksaray'ın Eskil ilçesinde, babasının kullandığı traktörün altında kalan Afganistan uyruklu 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Aksaray'ın Eskil ilçesinde, babasının kullandığı traktörün altında kalan Afganistan uyruklu 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Baba Muhammed Nebi Nesimi, ilçe sınırlarındaki İkizce Yaylası'nda traktörüyle geri manevra yaptığı sırada, çocuğu Mabina Nesimi'ye çarptı.
Traktörün altında kalan 2 yaşındaki çocuk, ailesi ve çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ambulansla Eskil Devlet Hastanesine kaldırılan Mabina, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacı Özkan