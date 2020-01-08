Aksaray'da baba tartıştığı oğlunu bıçakladı

08.01.2020 11:42 | Son Güncelleme: 08.01.2020 11:42

Aksaray'da bir baba tartıştığı oğlunu bıçakla yaraladı.

Merkeze bağlı Sevinçli köyünde ikamet eden baba Recep Karakaya (50) ve oğlu Sinan Karakaya (33) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba, oğlunu bıçakla yaraladı.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Baba Karakaya ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA