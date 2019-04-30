Aksaray'da Avukatın Öldürülmesi

Gaziantep Barosuna bağlı avukatılar, Aksaray'da bir avukatın öldürülmesini protesto etti.

Adliye binası önünde toplanan avukatlar adına konuşan Gaziantep Barosu Başkanı Bektaş Şarklı, avukatlara saldırının üzüntü verici olduğunu söyledi.

Gaziantep'te 2014 yılında avukat İsmail Akkaya'nın da benzer şekilde öldürüldüğünü ifade eden Şarklı, "O günden bu yana, yan yana durmaya ve dayanışmaya çağırdığımız kamuoyundan ne yazık ki gerekli karşılığı alamamışız ki dün yine Aksaray'da bir başka canımızı daha kaybettik." dedi.

Meslektaşlarını kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getiren Şarklı, avukatlar olarak büyük bir kaygı içerisinde olduklarını belirterek, "Bilinmesini isteriz ki avukat herkesin bir gün mutlaka ihtiyaç duyacağı, haksızlığa uğradığında sığınacağı, canı yandığında gecenin bir yarısı da olsa çekinmeden aradığı bir mesleki görevi yerine getirmektir." ifadesini kullandı.

Grup açıklamanın ardından havaya siyah ve kırmızı balonlar bıraktı.

Dün Aksaray'da Abdurrahman D, bürosuna gittiği avukat İbrahim Ergin'i öldürdükten sonra intihar etmişti.

Kaynak: AA