Aksaray'da 'Avrupa Hareketlilik Haftası' etkinliği düzenlendi - Haberler
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Aksaray'da "Avrupa Hareketlilik Haftası" etkinliği düzenlendi

AA / Zekeriya Karadavut - Haberler | Güncel
Aksaray'da

Aksaray'da "Avrupa Hareketlilik Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

AKSARAY (AA) - Aksaray'da "Avrupa Hareketlilik Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Aksaray Üniversitesi Stadyumu'nda düzenlenen etkinlikte sporcular, tekvando, karate, tenis gösterisi sundu.

Vali Hamza Aydoğdu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Avrupa Hareketlilik Haftası"nın temel amacının çarpıcı aktivitelerle hareketli yaşamı sağlamak olduğunu söyledi.

Ülke genelinde 81 ilde bu programların düzenlendiğini anlatan Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Harekette bende varım sloganıyla bisiklet bindik. Bizim ailemiz ve çocuklarımızdan başlayarak mutlaka yavrularımızı bir spor branşını yönlendirmemiz gerekiyor. Teknolojinin çok hızlı geliştiği bir dünyada çocuklarımızın asosyal olarak yetişmemesi için mutlaka bir spor dalı ile derinleşmeleri gerekiyor. Bu çocuklarımızın hem kişisel gelişimi açısından hem de ruhlarının ve kalplerinin gelişimi açısından çok değerli ve önemli."

Konuşmaların ardından dereceye giren sporcuların ödüllerinin verilmesinin ardınan etkinlik sona erdi.

AA / Zekeriya Karadavut - Son Dakika Haberleri
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