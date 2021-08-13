Aşı olmayıp Kovid-19'a yakalanan 67 yaşındaki Fadime nineden "aşı olun" çağrısı

Aksaray'da yaşayan ve yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 67 yaşındaki Fadime Altın, aşıyı ihmal etmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Aksaray'da yaşayan ve yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 67 yaşındaki Fadime Altın, aşıyı ihmal etmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakımında tedavi gördükten sonra serviste tedavisi devam eden Altın, yaptığı açıklamada, aşı olmadığını ve bu hastalığa yakalandığını söyledi.

Aşı yaptırmadığı için çok pişman olduğunu dile getiren Altın, "Herkesin aşısını yaptırması gerekiyor. Sağlığımıza bir an evvel kavuşmamız için aşı çok önemli. Benim gibi sonradan pişman olmayın. Çünkü, son pişmanlık çare olmuyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı