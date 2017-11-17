Aksaray'da Asansör Boşluğuna Düşen 2 İşçi Yaralandı

Aksaray'da asansör boşluğuna düşen 2 inşaat işçisi yaralandı.



Kılıçaslan Mahallesi'nde yapımı süren inşaatta işçi olarak çalışan Davut Özcan (58) ile Çaban Aksu (48), asansör boşluğunun bulunduğu noktada çalıştığı sırada iskeleden dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten yere düştü.



İş arkadaşlarının yardımıyla bulunduğu yerden çıkartılan yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



İşçilerden Aksu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.