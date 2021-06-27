Aksaray'da arpa ekili 250 dönüm tarla kül oldu
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Aksaray'da arpa ekili 250 dönüm tarla kül oldu

Aksaray'da arpa ekili 250 dönüm tarla kül oldu
Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Haberler | Güncel

AKSARAY'da belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında arpa ekili 250 dönüm tarla küle döndü.

AKSARAY'da belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında arpa ekili 250 dönüm tarla küle döndü. 

Yalnızceviz köyünde, Sezer Darılmaz'a ait arpa ekili tarlada saat 11.30 sıralarında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Sezer Darılmaz, tarlasındaki arpaları hasat ettiği sırada belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Bunun üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi.  Alevler itfaiye ve yardıma gelen köylülerin müdahalesiyle güçlüklü söndürülürken, 250 dönüm ekili arazi yandı.

Sezer Darılmaz, "Ekinlerimizi biçtiriyorduk. Birden bire ateş aldı. Köylülerin ve itfaiyenin yardımıyla yangını söndürdük. Bu yanan arazinin büyük bir kısmı daha biçilmemiş arpa tarlasıydı" diye konuştu.

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Aksaray'da arpa ekili 250 dönüm tarla kül oldu
Aksaray'da arpa ekili 250 dönüm tarla kül oldu
Aksaray'da arpa ekili 250 dönüm tarla kül oldu
Aksaray'da arpa ekili 250 dönüm tarla kül oldu
Aksaray'da arpa ekili 250 dönüm tarla kül oldu
Aksaray'da arpa ekili 250 dönüm tarla kül oldu
Aksaray'da arpa ekili 250 dönüm tarla kül oldu
Aksaray'da arpa ekili 250 dönüm tarla kül oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş

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