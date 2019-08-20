Aksaray'da aranan zanlı yakalandı

20.08.2019 15:06

Aksaray'da, hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş 35 yıl hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, hakkında 35 yıl kesinleşmiş hapis ve 12 bin lira para cezası bulunan Z.B. yakalandı.

Zanlının emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildiği bildirildi.

Kaynak: AA