Aksaray'da aranan şüpheli Nevşehir'de tutuklandı

21.11.2019 12:21 | Son Güncelleme: 21.11.2019 12:26

Aksaray adli makamlarınca taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma suçundan aranan şüpheli Nevşehir'de yakalandı.



Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları denetim sırasında yapılan GBT kontrolünde Aksaray adli makamlarınca taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan yakalama emri ile aranan 62 yaşındaki M.İ.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.İ. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA