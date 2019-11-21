Aksaray'da aranan şüpheli Nevşehir'de tutuklandı
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Aksaray'da aranan şüpheli Nevşehir'de tutuklandı

Aksaray adli makamlarınca taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma suçundan aranan şüpheli Nevşehir'de yakalandı.

21.11.2019 12:21 | Son Güncelleme: 21.11.2019 12:26
Aksaray'da aranan şüpheli Nevşehir'de tutuklandı

adli makamlarınca taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma suçundan aranan şüpheli 'de yakalandı.


Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları denetim sırasında yapılan GBT kontrolünde Aksaray adli makamlarınca taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan yakalama emri ile aranan 62 yaşındaki M.İ.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.İ. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA
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