Aksaray'da araçların aküsünü çalan 2 şüpheli tutuklandı
- Güncelleme:
Aksaray'da araçların aküsünü çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
AKSARAY (AA) - Aksaray'da araçların aküsünü çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son günlerde kentte meydana gelen akü hırsızlığı şikayetleri üzerine çalışma başlattı.
Bölgedeki ve iş yerlerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerin eşkalini tespit etti.
Ekipler, Paşacık Mahallesi'nde B.İ. (15), M.Y. (40), K.Y. (40), İ.A. (20) ve S.Y'yi (24) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.İ. ve İ.A. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, M.Y. (40), K.Y. (40) ve S.Y adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.