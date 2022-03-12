Aksaray'da araçları kara saplanınca mahsur kalan 3 paraşütçü kurtarıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aksaray'da araçları kara saplanınca mahsur kalan 3 paraşütçü kurtarıldı

AA - Zekeriya Karadavut - Güncel
 - Güncelleme:
Aksaray'da araçları kara saplanınca mahsur kalan 3 paraşütçü kurtarıldı

Aksaray'da yamaç paraşütü için Hasan Dağı'na giderken araçları kara saplanan 3 kişi kurtarıldı.

AKSARAY (AA) - Aksaray'da yamaç paraşütü için Hasan Dağı'na giderken araçları kara saplanan 3 kişi kurtarıldı.

Dünya Yamaç Paraşütü Şampiyonaları Türkiye Organizasyon Sorumlusu Abdullah Kahraman ile iki arkadaşının bulunduğu arazi aracı, Damdaş mevkisinde kara saplandı.

Kahraman, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yaklaşık 5 saattir mahsur kaldıklarını bildirdi.

İhbar üzerine bölgede çığ eğitimi yapan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, mahsur kalan 3 kişiyi kurtardı.

Devriye aracına bağlanan arazi aracı Helvadere beldesine çekildi.

Aksaray'da araçları kara saplanınca mahsur kalan 3 paraşütçü kurtarıldı

Aksaray'da araçları kara saplanınca mahsur kalan 3 paraşütçü kurtarıldı

AA / Zekeriya Karadavut - Güncel

Yamaç Paraşütü, Hasan Dağı, Türkiye, Aksaray, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title