Aksaray'da arabada sinema etkinliğine yoğun ilgi
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Aksaray'da arabada sinema etkinliğine yoğun ilgi

Aksaray'da arabada sinema etkinliğine yoğun ilgi Aksaray'da düzenlenen Arabalı Sinema Günleri etkinliği ilk gününde yoğun ilgi gördü.

31.05.2020 19:02 | Son Güncelleme: 31.05.2020 19:06

Aksaray'da arabada sinema etkinliğine yoğun ilgi

AKSARAY - Aksaray'da düzenlenen Arabalı Sinema Günleri etkinliği ilk gününde yoğun ilgi gördü. Etkinliğin gerçekleştirildiği alanı dolduran araçlar içerisinde vatandaşlar 'Müslüm' filmini izledi.

Aksaray Belediyesi tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara moral vermek amacıyla 'Arabalı Sinema Günleri' etkinliği düzenledi. Hacılar Harmanı Mahallesinde bulunan Otogar içerisinde gerçekleştirilen etkinliğe araçları ile gelen vatandaşlar kurulan dev ekranın önüne araçlarını park ederek Müslüm filmini izledi. Aksaray Belediyesi etkinlikte araçlarından inmelerine izin verilmeyen vatandaşlara lokma, patlamış mısır, su ve çay ikramında bulundu.

Belediye Başkanı Evren Dinçer, katılım sağlayan vatandaşlara teşekkür ederek "Çok kıymetli hemşerilerim Arabalı Sinema Günleri etkinliğinin bugün başlangıcını yapıyoruz. Görüyoruz ki, çok büyük rağbet ilgi ve istek var. Bizler de memnun olduk. Bundan sonra yapacağımız bu organizasyonlarımıza referans oluşturuyor. İyi seyirler diliyorum" dedi.

Başkan Dinçer etkinliğe katılan vatandaşlar arasında çekiliş gerçekleştirerek bisiklet hediye etti. Devamında gerçekleşen çekilişi kazanan talihlilere çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Aksaray'da arabada sinema etkinliğine yoğun ilgi

Kaynak: İHA

Manşet

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