Ambulans helikopter Kovid-19 hastası doktor için havalandı
Aksaray'da özel hastanenin yoğun bakım ünitesinde Kovid-19 tedavisi gören aile hekimi, ambulans helikopterle Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine gönderildi.
AKSARAY (AA) - Aksaray'da özel hastanenin yoğun bakım ünitesinde Kovid-19 tedavisi gören aile hekimi, ambulans helikopterle Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine gönderildi.
Elife Ali Dede Bilgiç Aile Sağlığı Merkezinde görevli aile hekimi Nuray Sevim (50), 11 gün önce Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından durumunun ağırlaşması üzerine özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.
Tedaviye Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde devam edilmesinin kararlaştırılması üzerine Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopter, Aksaray Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezine indi.
Ambulansla getirilen doktor, helikoptere alınarak Ankara'ya sevk edildi.
Öte yandan, Nuray Sevim'in aile hekimi eşi Mehmet Tankut Sevim dün, Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti. Sevim'in cenazesi, Somuncu Baba Cami ve Külliyesi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmişti.