17.08.2019 15:40

Aksaray'da alt geçit sular altında...Araçlar ve vatandaşlar mahsur kaldı

Yağmurdan sonra göle dönen alt geçitte mahsur kalan bir vatandaş güvercini kurtarmak için suya girdi

İSTANBUL - İstanbul'da aniden bastıran sağanak yağış hayatı felç etti. Fatih'te bir alt geçit adeta göle döndü, aracında mahsur kalan bir vatandaş boğulmak üzere olan güvercini kurtarmak için suya girdi.

İstanbul'da aniden bastıran sağanak yağış hayatı durma noktasına getirdi. Kentin birçok yerinde ev ve iş yerlerinde su baskınları meydana gelirken, birçok alt geçit de yoğun yağış neticesinde adeta göle döndü. Vatandaşlar yağmurdan korunmak için saçak altlarına ve kapalı yerlere sığındı. Aksaray'da göle dönen alt geçitte araçlarıyla karşıya geçmek isteyenlerin bazıları araçlarıyla yolun ortasında mahsur kalırken bazıları da henüz geçemeden araçlarının motorlarına su girmesi nedeniyle oldukları yerde kaldı.

Araçlarıyla adeta göle dönen alt geçitten geçmeye çalışan araçlardan birinde bulunan bir vatandaş yolun kenarında boğulmak üzere olan güvercini görünce sırılsıklam olmayı göze aldı ve araçtan inerek güvercini bulunduğu yerden çıkardı. Hayvansever vatandaş, yaralı güvercini alt geçidin girişindeki durakta bekleyen vatandaşlara verdikten sonra neredeyse yarısına kadar suya gömülmüş aracına dönerek, arkadaşlarıyla alt geçitteki suyun tahliye edilmesini beklemeye başladı.

Kaynak: İHA