Aksaray'da akrabalar arasında tüfekli kavga: 1 ölü, 1 yaralı
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Aksaray'da akrabalar arasında tüfekli kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Aksaray'da akrabalar arasında tüfekli kavga: 1 ölü, 1 yaralı Aksaray'da akrabalar arasında çıkan tüfekli kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

28.05.2020 02:58 | Son Güncelleme: 28.05.2020 03:02

Aksaray'da akrabalar arasında tüfekli kavga: 1 ölü, 1 yaralı

AKSARAY - Aksaray'da akrabalar arasında çıkan tüfekli kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Olay, Aksaray'ın Ortaköy İlçesi Çankaya Mahallesi Yunus Emre Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serhat Adak (24), uzaktan akrabası olan Ramazan Adak ve kardeşi Ümit Adak ile aralarında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine 3 kişi de tüfekleri çekerek birbirlerine ateş açtı. 3 kişi arasında çıkan tüfekli çatışmada Serhat Adak olay yerinde hayatını kaybederken, Ramazan Adak yaralandı. Tüfek seslerini duyan mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Serhat Adak'ın öldüğünü belirlerken, yaralanan Ramazan Adak ambulansla Ortaköy İlçe Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Ümit Adak ise Ortaköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu. Yaralı şahsın durumunun iyi olduğu öğrenilirken Cumhuriyet Savcısı olay yerinde incelemeler yaptı. Yapılan incelemelerin ardından Serhat Adak'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Aksaray'da akrabalar arasında tüfekli kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: İHA

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