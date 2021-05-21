Aksaray'da akıllı bisiklet yolları projesi için istasyonlar kuruluyor
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Aksaray'da akıllı bisiklet yolları projesi için istasyonlar kuruluyor

Aksaray'da akıllı bisiklet yolları projesi için istasyonlar kuruluyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Aksaray Belediyesi tarafından projelendirilen 17 kilometrelik akıllı bisiklet yolları projesinde akıllı bisiklet paylaşım sistemi içerisindeki istasyonların kurulumu başladı.

Aksaray Belediyesi tarafından projelendirilen 17 kilometrelik akıllı bisiklet yolları projesinde akıllı bisiklet paylaşım sistemi içerisindeki istasyonların kurulumu başladı. İlk aşamada iki istasyonun kurulumu tamamlandı.

Aksaray'da vatandaşlara bisiklet kullanma alışkanlığı kazandıracak ve sağlıklı yaşamı destekleyecek olan Akıllı Bisiklet Yolları Projesinde 17 kilometrelik bisiklet yol ağında boyama ve düzenleme çalışmaları tamamlandı. Haziran ayı içerisinde hizmete sunulması planlanan Akıllı Bisiklet Yolu ile enerji tasarrufu sağlamanın yanı sıra ulaşımda altyapı maliyetlerinin düşmesi hedefleniyor. Belediye Başkanı Evren Dinçer Akıllı Bisiklet yolları projesi şehir merkezinde gürültü ve görüntü kirliliğinin azalacağının öngörüldüğünü bildirdi. Yenilikçi projelerin modern kentleşme için vazgeçilmez olduğunu aktaran Belediye Başkanı Evren Dinçer, güvenli ve çevreci bir projenin daha hayata geçtiğini belirtti.

17 kilometrelik bisiklet yolu projesinin tamamlandığını sözlerine ekleyen Başkan Dinçer, "Projemiz içerisinde yer alacak 11 istasyonumuzdan 2 istasyonumuzun kurulumunu gerçekleştirdik. Önümüzdeki hafta içerisinde diğer istasyonlarımızda sistemin kurulumunu yapacağız. Haziran ayı içerisinde de vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Bu projemiz ile vatandaşlarımızı sağlık yaşam için bisiklet kullanımına teşvik etmiş olacağız" ifadelerini kullandı. - AKSARAY

Aksaray'da akıllı bisiklet yolları projesi için istasyonlar kuruluyor
Aksaray'da akıllı bisiklet yolları projesi için istasyonlar kuruluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Aksaray'da akıllı bisiklet yolları projesi için istasyonlar kuruluyor - Haberler Spor
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